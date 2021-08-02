Не менее трех человек погибли под Тверью из-за непогоды

Три человека погибли из-за урагана под Тверью, как минимум восемь человек получили травмы, сообщает телеканал «Известия».

От стихии больше всего пострадал Адреапольский район. Порывы ветра достигали 25 м/с. На домах срывало кровли, повалены десятки деревьев. Власти поручили оказать помощь всем пострадавшим.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.