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Климатолог назвал причины возникновения урагана в Тверской области
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Климатолог назвал причины возникновения урагана в Тверской области

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Ураган в Тверской области возник из-за прохождения холодного фронта. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

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«Проходил холодный фронт. На самом деле он был и в Белоруссии. Было видно формирование конвективных кластеров (вихрей в атмосфере. — Ред.) на холодном фронте. Прошлым вечером в Москве тоже была сильная гроза и дождь. Это тоже следствие прохождения фронта», — объяснил Чернокульский в беседе с «РИА Новости».

По мнению климатолога, в Тверской области, вероятнее всего, произошла вспышка смерчей, но подсчитать их точное количество можно будет на основе космических снимков.

Ураган обрушился на регион накануне. От непогоды больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ. Порывы ветра достигали 25 м/с. В результате разгула стихии погибли три человека, сообщалось как минимум о восьми пострадавших.

Также в Тверской области из-за непогоды повалено по меньшей мере 90 деревьев. Произошло частичное повреждение элементов конструкций 65 частных жилых домов и ЛЭП, было нарушено электроснабжение.

Кроме того, сильные грозовые ливни обрушились и на Москву. Из-за непогоды несколько автомобилистов застряли в затопленном тоннеле под мостом на Ленинском проспекте, повалены свыше двух десятков деревьев.

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