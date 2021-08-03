Путин обратил внимание на шикарные места отдыха в Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в Карачаево-Черкессии, по его словам, подобные инициативы имеют общенациональное значение, поскольку в республику приезжают туристы со всей страны.

«У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные и люди едут со всей страны — как к Черноморскому побережью», — сказал российский лидер на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, которая состоялась 3 августа в Кремле.

Темрезов, в свою очередь, уточнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, регион посетили 1,54 млн туристов. При том, подчеркнул глава республики, население составляет 500 тыс. человек.

«В три раза больше, чем жителей», — сказал Путин.

Глава Карачаево-Черкесии также обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства.

Ранее, 28 июля, Ростуризм продлил текущее окно продаж туров в рамках программы кешбэка до 31 августа. Изначально оно закрывалось 31 июля.

По правилам программы, турист автоматически получает на карточку «Мир» возврат до 20% от стоимости поездки. Отмечалось, что всего с начала запуска туристического кешбэка для поездок по стране акцией воспользовались более 2 млн человек.

Действующий этап программы был запущен Ростуризмом 16 июня. Наиболее популярными направлениями, как отмечается, стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Кроме того, туристы активно приобретают туры на Алтай и в Тюмень, а также популярны оказались культурно-познавательные поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Вместе с тем в апреле правительство РФ приняло решение продлить программу до конца 2021 года. Программа туристического кешбэка позволяет получить частичный возврат стоимости путешествия или проживания в России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.