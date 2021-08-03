В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о принадлежности Крыма

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала во вторник, 3 августа, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

«Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной «Крымской платформы», игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Глава государства убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне, передает НСН. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

20 июля экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года, пишет «Правда.Ру». За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.