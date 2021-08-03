Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Премьер Польши провел разговор с белорусской легкоатлеткой Тимановской
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины
Сюжет:

В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о принадлежности Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала во вторник, 3 августа, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Киеву, у которого нет средств для проведения ежегодной «Крымской платформы», игнорирующему политическую волю крымчан, следует понимать, что необходимо найти выход из глубочайшего экономического кризиса, в котором оказалось государство, в том числе после разрыва экономически выгодных двусторонних отношений, а не вспоминать о доходном полуострове», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Глава государства убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне, передает НСН. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

20 июля экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года, пишет «Правда.Ру». За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021