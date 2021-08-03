Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем после многоборья на ОИ

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем после многоборья на Олимпиаде в Токио, предположив, что у него вышел камень из почек.

«У меня нет точного определения. Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому — камень начал выходить из почек», — сказал спортсмен в ходе беседы с журналистами 3 августа.

Вместе с тем он добавил, что чуть позже «стало полегче физически». Голова не болит, телу проще, но колики есть, пояснил гимнаст.

Нагорный 3 августа завоевал бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде. Эта медаль стала 51-й для сборной ОКР на Играх-2020 в Токио. В финале спортсмен показал результат 14,533 балла, добавляет «Спорт-Экспресс».

Всего россияне завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград и занимают шестое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

28 июля Нагорный принес сборной ОКР 21-ю медаль Олимпиады, став бронзовым призером в индивидуальном многоборье. Он набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла. Золото завоевал японец Даики Хашимото, серебро получил гимнаст из Китая Сяо Жотэн (88,065). Еще один россиянин Артур Далалоян занял по итогам шестое место (86,248).

Четырехкратный олимпийский чемпион, российский гимнаст Алексей Немов, комментируя выступление Нагорного, отметил, что спортсмен занял достойное третье место в условиях жесткой конкуренции.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.