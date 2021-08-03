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«Роснефть» во II квартале обеспечила почти половину добычи нефти ВР

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Прибыль британской нефтекомпании ВР от участия в «Роснефти» во втором квартале года выросла на 77,1% по сравнению с показателями первого квартала и достигла $643 млн. Об этом говорится в релизе британской нефтегазовой компании, опубликованном во вторник, 3 августа.

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По итогам первого полугодия прибыль ВР от участия в «Роснефти» достигла $1,006 млрд, что составляет примерно 13% от общей чистой прибыли британской компании, полученной за этот период, свидетельствуют материалы ВР.

Благодаря участию в «Роснефти» ВР также обеспечила добычу углеводородов в объеме 1,073 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Таким образом, треть от всей добычи углеводородов компании (3,242 млн баррелей нефтяного эквивалента) в первом полугодии получена благодаря «Роснефти». Что касается жидких углеводородов, то 45% добычи нефти и конденсата BP (858 тыс. баррелей в сутки из 1,905 млн) во II квартале также пришлись на «Роснефть».

ВР является одним из крупнейших стратегических акционеров «Роснефти» с долей в 19,75% акций. В июле глава компании Бернард Луни называл «Роснефть» «ключевой частью бизнеса и стратегии».

BP зафиксировала чистую прибыль в размере $3,12 млрд во II квартале текущего года по сравнению с чистым убытком в 16,85 млрд за тот же период 2020-го.

Компания также объявляла о намерении повысить размер квартальных дивидендов на 4%, до 5,46 цента на акцию, а также запустить программу выкупа акций объемом $1,4 млрд, которую завершит до объявления результатов за III квартал.

Кроме того, отмечается, что совокупный объем добычи углеводородов BP в первом полугодии этого года составил 3,24 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 11,3% ниже, чем годом ранее. Компания ожидает, что по итогам всего 2021 года объем добычи будет ниже, чем годом ранее, в связи с отделением некоторых активов.

Акции BP на торгах во вторник прибавляют в цене 2,5%. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,5%.

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