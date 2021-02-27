Экологический упор: «Роснефть» внедрит новую технологию по улавливанию углерода к 2028 году

«Роснефть» планирует внедрить технологию улавливания, использования и хранения углекислого газа (CCUS) к 2028 году. Новая разработка позволит удалить выбросы углекислого газа (CO2) из атмосферы, рассказал советник вице-президента компании Тайрон Калпи на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года. Сегодня экология выступает одним из важнейших вопросов для «Роснефти» — порядка 30% «зеленых» инвестиций направляется на снижение выброса парниковых газов.

Зеленая повестка

«Роснефть» в своем плане по углеродному менеджменту до 2035 года наметила запуск пилотного проекта CCUS примерно на 2028 год. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Роснефти» Тайрон Калпи.

— В нашем плане по углеродному менеджменту до 2035 года планируется внедрить несколько проектов по улавливанию, использованию и хранению углекислого газа на наших месторождениях и производственных объектах, — заявил он.

По словам Тайрона Калпи, технология предусматривает расположение хранилища для углекислого газа очень близко к залежам углеводородов. Она считается сложной и дорогостоящей, но позволяет удалить выбросы CO2 из атмосферы, добавил он. Представитель компании подчеркнул, что сегодня CCUS — ключевой аспект взаимодействия «Роснефти» с BP. Компании-партнеры совместно разрабатывают возможности реализации новых «зелёных» проектов (в феврале 2021 года «Роснефть» и BP также подписали соглашение о сотрудничестве в этой области).

— Экология является одним из важнейших вопросов нашей повестки. Это и повышение уровня утилизации попутного газа, и внедрение экологичных технологий, и программа энергосбережения, и минимизация воздействия на окружающую среду. Порядка 30% «зеленых» инвестиций направляется на снижение выброса парниковых газов. Их доля будет расти, — сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям «Роснефти» в ранге вице-президента Алексей Салин.

Одним из важных пунктов плана компании по снижению углеродного следа является увеличение доли газа в общем объеме добываемых углеводородов. По итогам 2020 года доля голубого топлива в структуре добычи «Роснефти» превысила 20%, напомнил первый вице-президент компании Дидье Касимиро. «Роснефть» ожидает, что доля газа в совокупной добыче углеводородов компании к концу 2022 года вырастет до 25%, в том числе, благодаря запуску проекта Роспан, а также разработке сеноманских залежей Харампурского месторождения», — добавил топ-менеджер.

По оценкам экспертов, «Роснефть» на тонну выброса углекислого газа в атмосферу обеспечивает около 60 тыс. рублей налогов, тогда как, например, у Норникеля и Газпрома этот показатель составляет около 11-12 тыс. рублей.

Также, по итогам 2019 года интенсивность прямых выбросов парниковых газов компании в секторе upstream оценивалась рынком в 19,6 кг СО2-эквивалента на баррель нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению, например, с 25,9 СО2-эквивалента на бнэ у BP и 35,3 — у Exxon Mobil.

Устойчивость и развитие

С 2017 года компания в ходе реализации стратегии «Роснефть-2022», уже вложила 120 млрд рублей в «зеленые» технологии, рассказал Дидье Касимиро. Благодаря им удалось сэкономить более 1,7 млн т нефтяного эквивалента энергии в производстве. Как отметил Алексей Салин, в целом компания планирует инвестировать в «зеленые» проекты 300 млрд рублей в ближайшие пять лет.

Как писали «Известия», в декабре 2020-го совет директоров «Роснефти» рассмотрел план по углеродному менеджменту до 2035 года. Согласно документу, основные цели компании в этой сфере заключаются в предотвращении выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, сокращении интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижении интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также в нулевом сжигании попутного газа.

В компании добавили, что в настоящее время ее специалисты реализуют серию инновационных проектов, включая создание микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений северных морей, проект «Купол», минимизирующий потенциальные риски подводного бурения, а также разработку амфибийной спасательной техники и технологию утилизации буровых отходов.

Важной частью системы управления выбросами является работа с естественными поглотителями воздуха. «Роснефть» активно проводит высадки деревьев в регионах своей операционной деятельности, что способствует развитию естественных поглотителей углерода. В 2020 году «Роснефть» и ее дочерние компании посадили более 1,5 млн деревьев, за три года — свыше 3,5 млн.

Однако потенциал работы в этом направлении практически безграничен. «Роснефть» рассматривает возможность реализации масштабной программы по развитию лесного хозяйства, направленную на раскрытие потенциала естественных поглотителей углерода и сохранение лесов. Эту работу компания в настоящее время обсуждает с российскими госорганами.

Также примером успешного тренда по внедрению «зелёных» технологий в нефтегазовой отрасли является проект «Восток Ойл», добавил Дидье Касимиро.

В 2020 году «Роснефть» приступила к реализации этого амбициозного проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера — «Восток Ойл». Его подтвержденная ресурсная база составляет 6 млрд т (44 млрд баррелей). Проект включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений), Западно-Иркинский участок («Роснефть»), Пайяхскую группу месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера.

«Восток Ойл» — проект с низким углеродным следом, отметил вице-президент «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и и экологии Брайан Маклеод. Удельные выбросы CO2 на проекте будут в четыре раза меньше, чем в cреднем на новых крупных нефтяных проектах в мире (12 кг на баррель нефтяного эквивалента против 50). Ввод новых крупных месторождений проекта будет способствовать снижению углеродного следа «Роснефти», поскольку они замещают зрелые участки с гораздо более высокой интенсивностью выбросов парниковых газов, подчеркнули в компании.

Для энергоснабжения в ходе реализации проекта планируется использовать, в том числе, природный газ. Кроме того, запланировано рациональное использование попутного нефтяного газа и достижение нулевого сжигания на ранней стадии. «Восток Ойл» также будет обеспечен круглогодичной ветрогенерацией. Уже проведены соответствующие метеоисследования — там, где это возможно, будут специальные ветровые поля», — рассказал Брайан Маклеод.

Отличительной и важной особенностью проекта является то, что нефть с «Восток Ойла» имеет очень низкое содержание серы, на уровне менее 0,05%, что в 24 раза ниже, чем в среднем по миру. Интенсивность выбросов метана составит не более 0,2%, что соответствует наилучшим мировым практикам, объяснили в «Роснефти».

— Инвесторы в последнее время внимательно наблюдают за тем, как крупные компании подходят к экологическому вопросу и «зеленым» технологиям в целом. Основной момент — сокращение выбросов парниковых газов, и чем ответственней подход к подобным вопросам, тем интереснее компания будет выглядеть для инвестора, — отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, компании, активно внедряющие «зеленые» технологии, демонстрируют рост капитализации. «Роснефть» в этом плане может стать ещё более привлекательной для инвесторов в России и за рубежом, добавила эксперт.

Напомним, накануне акции компании пробили очередной исторический максимум, преодолев отметку в 533 рубля.