Научный акцент: как нефтяная отрасль переходит на цифровые технологии

Цифровизация нефтегазовой отрасли в долгосрочной перспективе может снизить затраты и увеличить добычу нефти, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, мировой рынок цифровых технологий для разведки и добычи углеводородов составляет сегодня $2 млрд в год. Доля России в нем составляет сегодня $100 млн (или 5%), но уже к концу 2021 года может вырасти до 6–7%. Значимый вклад в такой рост могут внести разработки «Роснефти».

Научная важность

Технологическое лидерство сегодня — это ключевой фактор конкурентоспособности на мировом нефтегазовом рынке. Многие компании взяли курс на цифровизацию своих производственных процессов. Особенное внимание новым разработкам будет уделено в 2021 году, который указом президента объявлен Годом науки и технологий в России.

Одно из важных научных направлений «Роснефти» — разработка технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти, рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций компании Александр Пашали.

— Сейчас мы движемся к новым типам запасов, это чаще всего низкопроницаемые залежи, высоковязкие нефти, для разработки которых наши специалисты находят нужные решения. То, что было трудноизвлекаемым еще три года назад, сегодня просто объект для работы, — подчеркнул он.

На основании собственных технологий «Роснефти» удалось построить более 1,5 тыс. горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта и дополнительно вовлечь в рентабельную разработку свыше 100 млн т ТРИЗ.

Такие впечатляющие результаты стали возможны в том числе благодаря собственной линейке программного обеспечения (ПО). Перед учеными компании стояла задача импортозамещения ПО, и, как отмечают в «Роснефти», сегодня программные продукты компании превосходят импортные аналоги по перечню и скорости предлагаемых решений.

«Роснефть» также активно развивает направление цифрового керна (образец горной породы), рассказали в компании. В конце 2020-го совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» была разработана первая версия программного комплекса, который позволяет оцифровать и получить трехмерные модели образцов пород из разных скважин.

Цифровой керн дает возможность собирать с помощью томографии коллекцию 3D-аналогов отобранных на разных участках недр образцов породы и затем моделировать движение нефтеносной жидкости в различных коллекторах, отметил генеральный директор «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев. По словам Сагдиева, «Роснефть» является одной из компаний, активно применяющих идеи, которые еще несколько лет назад были только научными наработками.

— Цифровой подход позволит эффективнее подбирать методы увеличения нефтеотдачи для месторождений за счет «цифрового» тестирования большого количества (1 тыс. и более) вариантов, — сообщили в «Роснефти».

Проведение такого количества экспериментов с реальным керном невозможно из-за ограниченного количества доступных образцов для исследований, а также из-за колоссальных финансовых и временных затрат, пояснили в компании. Собственную цифровую библиотеку «Роснефти» пополнят и образцы керна из самых северных на сегодня скважин, пробуренных на российском шельфе.

— Цифровизация нефтяной и газовой промышленности, прежде всего такого ее сегмента, как разведка и добыча углеводородов, важна для всего мира, и международные нефтяные гиганты за последние 5–6 лет добились значительного прогресса в этом направлении, вкладывая значительные средства в новейшие цифровые технологии, — сказала «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По словам технического директора компании-разработчика VR/AR-приложений «Номикс» Аркадия Оверина, мировой рынок цифровых продуктов и услуг по исследованию образцов горных пород составляет порядка $2 млрд в год, а в России этот показатель оценивается в $100 млн. Покрытие ключевых процессов добычи собственным ПО будет улучшать позиции России на глобальном рынке, считает эксперт. К концу 2021 года эта доля может составить примерно 6–7%, считает Наталья Мильчакова.

— Проекты цифрового керна весьма перспективны и имеют большое значение, так как изучение образцов керна для выявления свойств возможного нефтеносного пласта с помощью традиционного лабораторного анализа является дорогостоящим, длительным и трудоемким процессом, занимающим по времени минимум полгода. А выводы на основе этого трудоемкого исследования могут оказаться неточными, — отметила аналитик.

Применение цифровых технологий позволяет с несравнимо большей точностью моделировать те же самые гидродинамические условия и процессы, которые происходят внутри пласта на самом деле, добавляет Мильчакова. Значит, повышается точность проводимых исследований, и полученный результат можно будет эффективно применять на практике в геологоразведке.

Вклад компании

Сегодня «Роснефть» — одна из наиболее продвинутых российских корпораций в области научных разработок и инноваций, отмечает Наталья Мильчакова. На начало 2021 года в ее портфеле находится 130 инновационных проектов по самым разным направлениям развития и более 800 технологий, применяемых на практике. В том числе это проекты по импортозамещению, разработке собственного оборудования и технологий для добычи и переработки углеводородов, проекты в области «зеленых» технологий.

— Новости о разработке «Роснефтью» инновационных проектов не влияют напрямую на котировки акций компании, но влиять будут их результаты, которые отразятся в будущем в ее финансовой отчетности, — заключает Мильчакова.

По словам главы «ИнфоТЭК Терминал» Рустама Танкаева, «Роснефть» имеет самое мощное в мире исследовательское подразделение в отрасли — 20 тыс. специалистов, которые работают в 34 корпоративных научных институтах. Причем два из этих институтов сосредоточены на цифровых исследованиях и документировании керна. В этом направлении «Роснефть» занимает ведущие позиции по крайней мере на континенте Евразия, считает эксперт.

В целом цифровизация нефтегазовой отрасли в долгосрочной перспективе может снизить капитальные и операционные затраты, ускорить добычу, а также поддержать актуальные во всем мире вопросы, связанные с экологией, отметил Аркадий Оверин.