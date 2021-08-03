Эксперт оценил опасность нитратов в арбузах для здоровья

Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов заявил, что проблема с возможным содержанием нитратов в арбузах является сильно преувеличенной.

В беседе с телеканалом «Звезда» 3 августа специалист пояснил, что в зрелых арбузах нитраты отсутствуют, поэтому опасности для здоровья потребление этих продуктов не представляет.

«Я нитраты называю витамины роста, они расходуются, пока созревает арбуз. Если он созрел, в нем нитратов не может быть. Если его собрали недозрелым, теоретически может остаться какое-то количество, если оно не израсходовалось во время транспортировки», — пояснил Соколов.

Он добавил, что с дыней ситуация обстоит иначе, поскольку ряд сортов накапливает нитраты. Специалист уточнил, что много дыни есть нельзя, поскольку она по своей природе и составу является тяжелым для желудка продуктом.

Соколов отметил, что из-за аномально жаркой погоды в этом году арбузы на территории России созрели раньше.

Ранее в Москве открылись 250 бахчевых развалов. Как рассказал агентству городских новостей «Москва» руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, дислокацию этих точек можно посмотреть на портале data.mos.ru, написав в поисковике «бахчевые развалы», и определить, где поблизости находится ближайший. Больше всего бахчевых развалов находится в Южном и Юго-Западном округах.

Бахчевые развалы в столице будут работать до 1 октября. В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что ключевые регионы поставки бахчевых культур на столичные прилавки в 2021 году — это Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан, пишет сайт kp.ru. Перед поступлением на развалы каждая партия должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов.

Уточняется, что приблизительная стоимость арбуза составит 35–45 рублей за 1 кг, дыни «колхозница» — 70–80 рублей за 1 кг, дыни «торпеда» — 70–90 рублей за 1 кг, пишет «Москва 24».

28 июля врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу от употребления дыни и арбуза и рассказала, какой из этих продуктов калорийнее, а в каком содержится более ценный для здоровья состав витаминов.