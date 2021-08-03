Эксперт рассказал о вариантах для «Беларуськалия» в условиях усиления санкций

У белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий» не так много выходов из сложившийся экономической ситуации, когда страны ЕС и США усиливают против республики санкции. По мнению президента Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, вопрос с перевалкой калийных удобрений через российские порты пока остается открытым.

«На сегодняшний день не найдено решение, которое устроило бы обе стороны. Но вопрос перевалки через Питер пока открыт, и, думаю, до конца года, скорее всего, решение будет найдено. Многое зависит от скорости введения санкций со стороны Евросоюза и США: если сильного давления не будет, то на поиск решения будет время до конца 2021 года. При резком обострении будут искаться пожарные варианты, которых немного. И для «Беларуськалия» без ухудшения его финансового положения и ухудшения транспортной составляющей пока ни одного [варианта] нет», — цитирует Иванкина «Деловой Петербург».

По мнению эксперта, возможных вариантов дальнейшего развития событий два — либо затраты на транспортное плечо будут ложиться на плечи белорусов, либо будут попытки найти варианты выхода из ситуации с помощью России. Насколько возможен второй вариант, сказать достаточно сложно, учитывая конфронтационную составляющую отношений калийных компаний.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. Ряд стран ЕС и США поддержал оппозиционерку и объявил о непризнании итогов голосования.

В частности, после поездки Тихановской в США в конце июля 2021 года американский президент Джо Байден заявил, что «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека» и продолжат привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

Кроме того, Запад вводит меры против Минска на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, однако оно впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу, россиянку Софью Сапегу, задержали.