Пластичное решение: ЦБ поддержал продажу пластмасс на бирже

Бизнес предложил способ стабилизировать цены на упаковку — организовать продажи крупнотоннажной пластмассы на товарно-сырьевой бирже. С инициативой выступил Союз переработчиков пластмасс. Мера позволит сформировать рыночную стоимость товара, а значит, и стабилизировать цену на сырье. ЦБ поддержал это предложение, оценив его как целесообразное. Об этом сказано в письме регулятора в организацию, с которым ознакомились «Известия». Ранее производители продуктов питания заявляли о риске подорожания продуктов из-за роста стоимости упаковки.

Биржевой товар

Союз переработчиков пластмасс предложил Центральному банку допустить продажу крупнотоннажных пластмасс (сырье для производства упаковки и пластиковых изделий) на товарно-сырьевых биржах, например на Санкт-Петербургской международной и Национальной товарной бирже (входит в структуру Московской биржи). Организация направила письмо в ЦБ 1 июля, «Известия» ознакомилось с ним.

С марта 2020 года стоимость крупнотоннажных пластмасс на рынке постоянно росла, указано в письме. К примеру, полистирол подорожал с 95 рублей за 1 кг до чуть более 170 рублей к началу весны 2021 года, отметили в союзе. Столь резкий рост был вызван дефицитом отечественного сырья на фоне восстановления мирового спроса, подчеркнули авторы письма. В течение этого периода изготовителям было выгоднее вывозить сырье за рубеж из-за соотношения курса валют, сказал «Известиям» генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов.

По его мнению, вывод полимеров на биржу снимет эту проблему: ФАС получит полномочия обязать компании продавать определенный объем пластмасс. В союзе предполагают, что производители сырья смогут реализовывать на бирже около 10–15% от общего объема, в случае необходимости его можно увеличивать. ФАС, которая получит право регулировать объемы биржевых торгов, будет побуждать производителей выводить на торги необходимый для отечественных покупателей объем продукции, подчеркнул Петр Базунов. Речь идет в том числе о производителях упаковки.

Стоимость пластмасс находится под существенным влиянием мировой конъюнктуры, даже если в России не фиксируют дефицита, отметил он. Дело в том, что переработчики сырья заключают формульные договоры с покупателями, то есть производителями упаковки и пластиковых товаров. Главной переменной в них выступает индекатив мировой рыночной цены, его значение фиксируют отраслевые информационные агентства, в том числе ICIS. Если в РФ начнут биржевую торговлю крупнотоннажными пластмассами, то партнеры, возможно, смогут фиксировать в договорах более объективную переменную — цену сырья на отечественной бирже, подчеркнул эксперт.

Это позволит определить его рыночную цену, которая будет зависеть от спроса и предложения внутри страны. Более низкая стоимость пластмасс сможет привлечь в страну иностранных инвесторов, предполагают в союзе. Мировые покупатели крупнотоннажных пластмасс могут начать локализовать в стране свое производство, считают там.

Стабильная цена

В ЦБ сочли, что продажа сырья на бирже целесообразна, следует из ответа регулятора союзу от 30 июля. «Известия» ознакомились с ним. В пресс-службе Центрального банка отметили, что организованные торги — эффективный инструмент по созданию конкурентного организованного рынка товаров. Именно на нем может формироваться справедливое ценообразование при соблюдении определенных правил.

— Как показывает практика, если ценовая ситуация стабилизируется на сырьевом рынке, то она проецируется и на зависящий от него рынок. При этом нельзя говорить, что торги сами по себе могут обеспечить стабилизацию цен, они могут обеспечить скорее прозрачность на этом рынке, — сказали в ЦБ.

В регуляторе добавили, что организованные торги — это в первую очередь доступ к товару на недискриминационных условиях, за счет чего повышается прозрачность рынка и могут быть нивелированы различные негативные явления. Плюс к этому появляется возможность оценить стоимость товара в условиях доминирования спроса над предложением.

Минпромторг полностью поддерживает предложенную инициативу, сказал «Известиям» замглавы ведомства Михаил Иванов. Выведение на биржу крупнотоннажных полимеров может способствовать формированию биржевых индикативов, добавил он. Они помогут установить оптимальный уровень цен на внутреннем рынке, исключив спекуляции, особенно в ситуациях ажиотажного спроса, отметил Михаил Иванов.

ФАС положительно оценивает указанную инициативу, сказали «Известиям» в службе. Этот механизм направлен на построение прозрачного ценообразования на товарных рынках, отметили там.

Развитие биржевой торговли на российских площадках — в целом хорошая рыночная тенденция, сказала «Известиям» начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Важен не столько объем, который будут продавать через такой канал (как правило, это незначительные объемы), но начнет действовать механизм установления рыночных цен на российском базисе, отметила она.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев сказал «Известиям», что если на рынке произойдет снижение оптовой стоимости пластмасс, то цена на готовую продукцию теоретически также должна снизиться.

Весной 2021 года производители продуктов питания уже заявляли о росте цен на упаковку. Из-за пандемии и проблем с производством в России и за рубежом стоимость тары стала резко повышаться. Так, цена упаковки росла ежемесячно, сообщили в конце мая изготовители на совещании с представителями Минпромторга, Минсельхоза и Минэнерго. На встрече также присутствовали представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года рост цены на упаковку составил 70–80%, утверждают представители бизнеса. По их словам, например, себестоимость продукции в молочной отрасли выросла в среднем на 5% в январе—апреле 2021 года исключительно за счет подорожания тары.

«Известия» направили запрос в ФАС.