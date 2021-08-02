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В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте

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Идея о необходимости ввести графу «национальность» в паспорт РФ идет из СССР, когда национальность была государственным делом, а не личным, считает ведущий эксперт института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Иосиф Дискин.

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«В СССР была такая позиция, что нужно наблюдать за тем, какова структура в союзных и в автономных республиках. Так выявляли типы национальности. Первоначально это фиксировали по документам родителей, в свидетельстве о рождении, а затем стали указывать в графе «национальность» в паспорте. После этого наступила новая эра, когда на первый план вышло понятие самоидентификации. То есть сочли национальность не государственным делом, а частным», — сказал он в понедельник, 2 августа, в беседе с «Известиями».

Дискин выразил мнение, что данная графа в паспорте указываться не должна, потому что это зачастую «переходит в политическую плоскость».

С соответствующей инициативой 25 июля выступил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

Ранее 2 августа в пресс-службе МВД заявили об отсутствии планов о включении в паспорт графы «национальность».

16 июля правительство РФ сократило срок оформления российского паспорта, с 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

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