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МВД заявило об отсутствии планов включить графу «национальность» в паспорт

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МВД России в настоящее время не готовит документ о включении в паспорт графы «национальность». Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается», — приводит ТАСС сообщение МВД.

С соответствующей инициативой 25 июля выступил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

16 июля правительство РФ сократило срок оформления российского паспорта, с 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

Кроме того, кабмин продлил срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет, он составит 90 дней.

На сегодняшний день действующим положением о паспорте граждан Российской Федерации документ могут получить лица в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно.

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