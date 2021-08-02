В Британии заволновались из-за российских подлодок в Атлантике

Военные в Великобритании выразили тревогу в связи с необычно глубоко погрузившимися российскими подводными лодками проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане. Об этом 1 августа пишет газета The Sun.

Как отмечает издание, тревогу вызвал тот факт, что обычно российские субмарины не погружаются глубже 400 м, но в этот раз они опустились на глубину более чем 500 м. Эксперт Брюс Джонс считает, что это далеко не первый случай за последние месяцы, когда действия Москвы «вызывают тревогу».

Кроме того, как пишет Daily Mirror, военные эксперты в Великобритании предполагают, что субмарины могут нести на борту новые гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

«Причина этих миссий погружения на экстремальную глубину ускользает от большинства аналитиков. Но, возможно, за этим стоит стремление получить незаметный доступ к Атлантике», — отметил один из источников издания.

9 июля британские ВМС заявили, что за боевым кораблем Queen Elizabeth якобы велось наблюдение со стороны российской подлодки во время его прохода в Средиземное море. Источники издания Daily Telegraph тогда утверждали, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ РФ.

При этом в марте читатели издания Express высмеяли материал, в котором шла речь об отслеживании кораблем ВМС Великобритании подлодки России в проливе Ла-Манш. Некоторые пользователи указывали на то, что британский флот Британии не сможет остановить даже рыбаков, которые крадут рыбу.

В свою очередь военнослужащие Великобритании еще летом 2020 года активно следили за субмариной «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направлялась в сторону Санкт-Петербурга. Тогда отмечалось, что иностранные военные потеряли лодку и не информировали о ее местонахождении.

При этом Минобороны РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы и действия в нейтральных водах в соответствии с международным правом.