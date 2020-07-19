Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Общество
Умер вице-премьер Самарской области
Мир
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Мир
Эрдоган оценил ход работ по преобразованию Айя-Софии в мечеть
Общество
Нижегородцам рекомендовали не выходить на улицу из-за запаха газа

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

0
Фото: Global Look Press/JB Autissier/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.

Сдать «Казань»: новейшую подводную лодку готовят к госиспытаниям
Субмарина проекта «Ясень-М» станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон»

Речь идет о субмарине «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направляется в сторону Петербурга. Она вошла в Ла-Манш, и после этого военные о местонахождении судна не информировали.

Как сообщает автор статьи, последние координаты подлодки — это самая западная точка материковой Англии — Лендс-Энд.

В последний раз «Краснодар» пересекал пролив три года назад в сопровождении британского королевского флота, пишет «Газета.ру».

В конце июня командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго предупредил об опасности российских подлодок. Он заявил, что Российская Федерация превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире благодаря присутствию своих субмарин в данной акватории.

В апреле американский журнал The National Interest оценил тихую и практически неуловимую российскую подлодку «Северодвинск» класса «Ясень». Журналисты вспомнили, что несколько лет назад американские ВМС потеряли российскую субмарину этого типа в Атлантическом океане.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020