Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.

Речь идет о субмарине «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направляется в сторону Петербурга. Она вошла в Ла-Манш, и после этого военные о местонахождении судна не информировали.

Как сообщает автор статьи, последние координаты подлодки — это самая западная точка материковой Англии — Лендс-Энд.

В последний раз «Краснодар» пересекал пролив три года назад в сопровождении британского королевского флота, пишет «Газета.ру».

В конце июня командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго предупредил об опасности российских подлодок. Он заявил, что Российская Федерация превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире благодаря присутствию своих субмарин в данной акватории.

В апреле американский журнал The National Interest оценил тихую и практически неуловимую российскую подлодку «Северодвинск» класса «Ясень». Журналисты вспомнили, что несколько лет назад американские ВМС потеряли российскую субмарину этого типа в Атлантическом океане.