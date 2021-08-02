Рейс Москва–Челябинск задержали из-за выявленного у экипажа COVID-19

Вылет рейса Москва–Челябинск задержан в связи с тем, что у части экипажа перед полетом были выявлены положительные тесты на COVID-19.

По этой причине медицинская служба авиакомпании «Россия» не допустила экипаж к выполнению рейса, сообщили 2 августа «Известиям» в пресс-службе перевозчика. На данный момент выявляется круг контактирующих, которые также будут отстранены от выполнения полетов.

«Авиакомпания «Россия» в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на транспорте принимает исчерпывающие меры профилактики антивирусной защиты на бортах воздушных судов, максимально обеспечивая безопасность пассажиров», — сообщил представитель авиакомпании.

Отмечается, что строгие правила соблюдения профилактических мер распространяются на всех без исключения работников авиакомпании. Вместе с тем уточняется, что количество вакцинированного персонала постоянно увеличивается.

В авиакомпании также пояснили, что в короткий срок «потребовалось существенное дополнительное количество бортпроводников, допущенных на полеты на разных типах самолетов». Компания была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон. Это спровоцировало дальнейшие задержки рейсов, пояснили в «России».

Ранее в июле Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирус каждые 72 часа, или каждые трое суток. Представитель Росавиации сказал «Известиям», что ведомство не комментирует служебную переписку. Достоверность документа подтвердил источник в одном крупном авиаперевозчике.

В тот же день собеседник «Известий», близкий к топ-менеджменту одной из крупных авиакомпаний отметил, что, выполнение подобного требования обернется для авиакомпаний дополнительной финансовой нагрузкой, в то время когда им и так приходится выживать в условиях постоянных ограничений.

Обязательная вакцинация работников отраслей, связанных с обслуживанием людей, была введена во многих регионах РФ из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19. Так, с 16 июня в Москве была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг. Вслед за столицей в ряде российских регионов также была введена обязательная вакцинация.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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