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Эксперт назвал признаки удаленного взлома камеры смартфона

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Злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение, способное получить доступ к камере и микрофону смартфона. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

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«К сожалению, самостоятельно распознать, ведется ли слежка, может быть проблематично: зачастую такие троянцы никак себя не выдают, ведь их задача — оставаться в системе как можно дольше», — уточнил он в беседе с «Газета.ру» 2 августа.

Для осуществления слежки за пользователем преступники зачастую применяют сталкерское или шпионское ПО, указал эксперт. Так, по данным «Лаборатории Касперского», за прошлый год почти 54 тыс. людей по всему меру попали под влияние подобных программ.

«Существует ряд признаков, лишь косвенно намекающих на возможное заражение шпионским или сталкерским ПО: батарея устройства может быстро разряжаться, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт. Но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно, только используя антивирусные решения», — добавил Галов.

В этот же день из доклада МВД стало известно, что за последние полгода в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнялось, что больше половины таких преступлений (57,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (154,9 тыс.). С использованием интернета совершается две трети таких преступлений (182,7 тыс.), с помощью технологий мобильной связи — более трети (108,9 тыс.).

Как отмечал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, рост подобных правонарушений среди прочего обусловлен пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.

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