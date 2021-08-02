В МВД указали на рост числа киберпреступлений

За последние полгода в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе МВД по итогам шести месяцев 2021 года.

«Зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — указано в материале.

При этом, как отмечают в ведомстве, больше половины подобных преступлений (57,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (154,9 тыс.). С использованием Интернета совершается две трети таких преступлений (182,7 тыс.), а с помощью технологий мобильной связи — более трети (108,9 тыс.).

Самые большие показатели прироста данного вида преступлений наблюдаются в Чечне (176,9%), Дагестане (141,2%), Московской (126,5%) и Тульской (117,9%) областях, а также в Туве (110,2%).

Наименьшие показатели — в Ивановской (-18,8%), Псковской (-20,8%) областях, в Республике Марий Эл (-15%), Рязанской (-10,7%) и Курганской (-11,9%) областях.

Существенный рост подобных правонарушений во многом обусловлен пандемией коронавируса и связанными с ними ограничениями, отметил специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Из-за появления новых видов программного обеспечения: на рынок вышло сырое программное обеспечение, расширился спектр атак, связанный с удалённой работой», — приводит его слова RT.

Для решения данной проблемы следует информировать граждан о правилах цифровой гигиены, убежден эксперт.

«Люди не понимают простых правил существования в цифровом мире. Нужно обучать сотрудников новым методам, чтобы грамотные оперативники учились строить процесс по-новому и осваивали новые программы для этого. Нужно обеспечение межведомственного взаимодействия», — заключил Масалович.

Ранее, 7 июля, заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил, что за прошедший год число хакерских атак на критическую инфраструктуру страны выросло в 3,5 раза.

Храмов также добавил, что за последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений — с 65 тыс. до 510 тыс. По его словам, такие действия наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам.