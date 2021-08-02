Гимнастка Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на ОИ

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу на Олимпийских играх (ОИ) в вольных упражнениях. Медаль стала 47-й в коллекции сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

Ее выступление оценили в 14,166 балла. Такое же количество баллов набрала японка Маи Мураками. Спортсменки разделят между собой третье место.

Золотая медаль досталась американке Джейд Кэри (14,366), а серебро взяла итальянка Ванесса Феррари (14,200).

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете.

29 июля Мельникова принесла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 28-ю медаль на Олимпийских играх, набрав в сумме за выступление в индивидуальном многоборье 57,199 балла. Гимнастку поздравил министр спорта России Олег Матыцин.

Как заметила спортсменка, завоеванная ею бронза в индивидуальном многоборье является справедливой оценкой ее выступления.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.