Российская гимнастка Мельникова оценила свой результат на Олимпиаде

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что бронза в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио является справедливой оценкой ее выступления.

«Бронза — очень хороший результат. У меня слишком большой разрыв по базе, поэтому сегодня пьедестал максимально справедливый», — сказала она журналистам в четверг, 29 июля.

Ранее в этот день Мельникова принесла сборной ОКР 28-ю медаль на Олимпийских играх, набрав в сумме за выступление 57,199 балла. Золотую медаль завоевала американка Суниса Ли (57,433), серебро получила Ребека Андраде из Бразилии (57,298).

Еще одна россиянка Владислава Уразова, занимавшая второе место перед последним видом программы, в итоге стала четвертой, пишет «Спорт-Экспресс».

Бронзовая медаль Мельниковой стала девятой наградой этого достоинства для сборной ОКР. У российских спортсменов на текущий момент восемь золотых и 11 серебряных наград.

Накануне российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье. Спортсмен набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла.

27 июля российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на Олимпийских играх. За четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.