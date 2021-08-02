Шмелева и Войнова взяли бронзу на ОИ в командном спринте на велотреке

Российские спортсменки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в командном спринте на велотреке. Их награда стала 46-й в копилке сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

В заезде за третье место россиянки обошли команду Нидерландов. Результат Войновой и Шмелевой составил 32,252 секунды.

Накануне российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. С успехом спортсменов в телеграмме поздравил президент РФ Владимир Путин.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.