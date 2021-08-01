Путин поздравил российских теннисистов с победой на ОИ

Президент России Владимир Путин поздравил теннисистов, завоевавших золото на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма с поздравлениями опубликована 1 августа на сайте Кремля.

«Уважаемые Анастасия Сергеевна и Андрей Андреевич! Поздравляю вас с олимпийским золотом. Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. Молодцы!» — отметил российский лидер.

Отдельно он выразил благодарность тренерам, наставникам, специалистам сборной, товарищам спортсменов по команде и всем, кто поддерживал их на пути к успеху и обеспечил зрелищный «российский финал» в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде.

Также Путин пожелал теннисистам крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин.

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Ранее, 30 июля, Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде со счетом 5:7, 6:4, 13:11. В тот же день Веснина и Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Тогда же в федерации тенниса назвали «выдающимся достижением» русский финал в миксте.

1 августа российский теннисист Карен Хачанов взял серебро в финале одиночного мужского турнира на Олимпийских играх в Токио. Российский спортсмен уступил немецкому теннисисту Александру Звереву, который победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.