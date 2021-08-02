Более 13 тыс. человек получили «дальневосточные» гектары в Хабаровском крае

В Хабаровском крае расширяется программа «Дальневосточный гектар». По данным Министерства развития Дальнего Востока, граждане, успешно освоившие первый участок и оформившие его в собственность или долгосрочную аренду, могут рассчитывать на второй.

«Инициатива разработана в ответ на обращения предпринимателей и фермеров, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как отмечает ИА AmurMedia, в Хабаровском крае участниками программы «Дальневосточный гектар» являются более 13 тыс. человек. Чаще всего его используют для строительства жилья и занятия сельским хозяйством.

Освоение земель по правительственной программе «Дальневосточный гектар» стартовало еще в 2016 году. Участники получают участки площадью 1 га бесплатно, но на определенных условиях. Например, территория не может находиться рядом с населенными пунктами.

С 2019 по 2024 год на Дальнем Востоке действует льготная ипотечная программа, которую инициировал президент. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых на покупку недвижимости молодыми семьями в ДФО или строительство дома на земельном участке по программе «Дальневосточный гектар».