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Россиянин Каменский взял серебро в стрельбе из винтовки на ОИ

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Россиянин Сергей Каменский завоевал серебро на Олимпийских играх (ОИ) в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. Его медаль стала 45-й наградой сборной ОКР. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Каменский показал результат 464,2 балла и стал вторым. Золото с мировым рекордом завоевал китаец Чжан Чанхун, набравший 466 баллов. Третью ступень пьедестала занял серб Миленко Себич (448,2 балла).

27 июля Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Спортсмены обошли команду из Кореи со счетом 17:9 и заняли третье место турнира. В финале состязания они уступили китайским коллегам — Пан Вэю и Цзянь Рансиню. Третье место заняла Украина.

В стрельбе из пистолета на соревнованиях отличилась Виталина Бацарашкина, ставшая двукратной чемпионкой Олимпийских игр в Токио. Так, спортсменка победила в стрельбе из пистолета с 25 м. При этом 25 июля Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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