Земфира, Изольда и «Белая змея»: сюрпризы для ценителей рока и классики

Земфира наслаждается морем, экс-солист Deep Purple окружает себя красивыми девушками, а баварская Изольда умирает по команде российского дирижера. Поток сюрпризов от звезд как популярной, так и академической музыки не прекращается. «Известия» собрали самое интересное. Правда, меломанское событие № 1 — выход второго альбома Билли Айлиш — осталось за рамками этого материала, поскольку мы посвятили ему отдельную рецензию. Но и без американской суперзвезды на этой неделе есть о чем поговорить.

Сингл недели

Земфира — «Ах»

Совершенно внезапно, без предварительных анонсов, Земфира опубликовала новую работу: 16-минутную пластинку «Ах». Что это — мини-альбом, макси-сингл? Можно назвать как угодно, суть одна. Четыре песни складываются в единый образ, эмоциональный «сюжет», совершенно непохожий на то, что Земфира создала в нашумевшем лонгплее «Бордерлайн». Вместо депрессивного рока и жесткой электроники — светло-меланхолические мелодичные напевы под акустическую гитару; вместо оголенных нервов и напряженного самокопания — блаженная летняя расслабленность.

Нет, «девочка с плеером» не стала оптимисткой, но, судя по новым трекам, обрела душевную гармонию. Она наслаждается морем, которое «помогает забыть тебя и себя» («Ах»), сетует, как и все, на «невыездное» лето («Почта») и легко отпускает возлюбленного («Гудбай»).

Последний трек, кстати, недавно выходил как отдельный сингл. Так что новых песен здесь три. Но не будем упрекать певицу в попытке дважды продать нам одну композицию — уж больно хорошо «Гудбай» вписывается в канву новой пластинки. А еще это просто очень красивая музыка, которую не грех и заново послушать. Всё-таки что-что, а умение создавать прекрасные мелодии у Земфиры не зависит от настроения.

Клип недели

Whitesnake —You’re So Fine

Основатель и фронтмен группы Whitesnake Дэвид Ковердейл известен у нас прежде всего как солист одного из лучших составов Deep Purple — Mark III. Именно с ним легендарный коллектив записал альбомы Burn и Stormbringer, ему же принадлежит песня Soldier of Fortune. В Whitesnake Ковердейл во многом продолжал «перпловские» традиции — это слышно и в треке You’re So Fine, на который снят клип.

Сама песня не новая: впервые она вышла в альбоме 1997 года Restless Heart, создававшемся как сольная работа Ковердейла, но под нажимом студии выпущенном под брендом Whitesnake. К грядущему 25-летнему юбилею диска запланировано переиздание на 4 CD и DVD, включающее и новые миксы всех треков. Ролик, о котором идет речь, призван прорекламировать будущий коллекционный комплект.

В кадре мы видим самого Ковердейла и несколько красоток на подтанцовке. Рок-ветеран чувствует себя в этом цветнике прекрасно и выглядит куда моложе своих 70. Сама же мизансцена, конечно, банальна донельзя, но во всем этом есть какой-то ретрошарм. В конце концов, так ли необходимо пытаться подружить старый добрый хард-рок, громкий и прямолинейный, с современными визуальными экспериментами?

Над картинкой, правда, изрядно поработали на постпродакшене. И мы не об отсутствии морщин у главного героя, а о цветовом решении: в светящемся черно-белом изображении постоянно присутствуют красные вкрапления. Решение на любителя, но музыку слушать оно не мешает и радоваться харизме Ковердейла — тоже. А это главное.

Трансляция недели

«Тристан и Изольда» в Баварской государственной опере

Когда пандемия только началась, многие известные оперные театры стали выкладывать записи своих постановок. Но бесплатно делиться премьерами они не спешили. В последнее время даже набрала силу тенденция продажи билетов на живые трансляции, причем с отнюдь не символической ценой. Тем интереснее, что один из главных оперных домов Германии — Bayerische Staatsoper — решил показать свой новый спектакль в реальном времени и без какой-либо коммерческой составляющей.

Режиссер «Тристана и Изольды» — польский мэтр Кшиштоф Варликовский, главные партии исполняют звезды: Аня Хартерос и любимец российской публики Йонас Кауфман. Дирижирует же наш соотечественник Кирилл Петренко — увы, это его последний спектакль в статусе музыкального руководителя Баварской оперы. И, надо сказать, к нему и к Кауфману меньше всего вопросов. Оркестр звучит превосходно, а Тристан убедителен как вокально, так и актерски. Сложнее с Изольдой: в верхнем регистре вокал Хартерос грешит крикливостью, и, например, из-за этого магия финальной сцены — смерть Изольды — ей не вполне удалась.

Спорна и постановочная часть. Варликовский придумал несколько «фишек», например периодически на сцене возникают живые куклы, а исполнитель на английском рожке играет свое соло в третьем акте прямо на сцене. Однако главную проблему — статичность, нехватку динамики — ему преодолеть не удалось. Равно как и наполнить шедевр Вагнера какими-то дополнительными смыслами и метафорами. Не считать же серьезным ноу-хау то, что Изольда умирает не от любви, а потому, что выпила яд?

Тем не менее ценителям оперного искусства, конечно, не стоит упускать шанс бесплатно посмотреть громкую новинку на сайте театра. Повтор трансляции будет в понедельник вечером.