В НАТО назвали условие для атаки по кораблю ВМФ России в Черном море

Военно-морские силы РФ регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, таким образом устрашая и провоцируя североатлантический флот. Об этом в интервью Business Insider рассказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

По его словам, маневры ВМС России нацелены на устрашение НАТО.

«Можно утверждать, что они (россияне. — Ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

В июле замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов, в свою очередь, рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали в ходе многонациональных учений Defender Europe 2021 преодоление российских защитных зон в черноморском и балтийском регионах. Как он напомнил, учение стало крупнейшим со времен холодной войны, а участие в нем приняли военные из 26 стран.