В МИД РФ назвали сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса

Уголовное дело против осужденного в Литве за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса изначально сфабриковано. Об этом в субботу, 31 июля, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

«Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что «вопрос о противозаконном судилище над Палецкисом наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония» будет продолжать ставиться на обсуждение в профильных международных организациях.

Ранее, 27 июля, Шяуляйский окружной суд Литвы приговорил к шести годам лишения свободы Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Посольство РФ в Литве назвало приговор «политизированным судилищем».

Генеральная прокуратура просила суд приговорить политика к девяти годам тюрьмы. Вторым фигурантом уголовного дела был предприниматель Деймантас Бертаускас. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием, в итоге его освободили от уголовной ответственности.

По утверждению обвинения, в период с февраля 2017 до октября 2018 года обвиняемые якобы сотрудничали в составе организованной группы с представителями российской разведки и другими гражданами РФ.

Расследование возможного шпионажа начали после получения материалов из департамента госбезопасности Литвы с использованием средств, предусмотренных законом о разведке. Обоих обвиняемых арестовали в начале марта 2020 года.