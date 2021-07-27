Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

В Литве политика осудили на шесть лет по обвинению в шпионаже в пользу РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шяуляйский окружной суд Литвы приговорил к шести годам лишения свободы оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Об этом 27 июля сообщил портал Delfi.

Магия преследования: чем чреват для России и Италии шпионский скандал
Ситуация с объявлением двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата получит ответ Москвы

Генеральная прокуратура просила суд приговорить политика к девяти годам тюрьмы. Вторым фигурантом уголовного дела был предприниматель Деймантас Бертаускас. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием, в итоге его освободили от уголовной ответственности.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемые якобы сотрудничали в составе организованной группы с представителями российской разведки и другими гражданами РФ.

Расследование возможного шпионажа начали после получения материалов из департамента госбезопасности Литвы с использованием средств, предусмотренных законом о разведке. Обоих обвиняемых арестовали в начале марта 2020 года.

В декабре 2020 года Вильнюсский суд отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы из Клайпеды Романа Шешеля. Ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021