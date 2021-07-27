В Литве политика осудили на шесть лет по обвинению в шпионаже в пользу РФ
Шяуляйский окружной суд Литвы приговорил к шести годам лишения свободы оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Об этом 27 июля сообщил портал Delfi.
Генеральная прокуратура просила суд приговорить политика к девяти годам тюрьмы. Вторым фигурантом уголовного дела был предприниматель Деймантас Бертаускас. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием, в итоге его освободили от уголовной ответственности.
Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемые якобы сотрудничали в составе организованной группы с представителями российской разведки и другими гражданами РФ.
Расследование возможного шпионажа начали после получения материалов из департамента госбезопасности Литвы с использованием средств, предусмотренных законом о разведке. Обоих обвиняемых арестовали в начале марта 2020 года.
В декабре 2020 года Вильнюсский суд отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы из Клайпеды Романа Шешеля. Ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы.