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В Госдуме оценили идею обмена данными между врачами и ГИБДД

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Обмен информацией между врачами и ГИБДД пойдет на пользу безопасности всех участников дорожного движения. Об этом в субботу, 31 июля, заявил заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Безопасность на дорогах — наша общая забота. Минздрава, водителей, пассажиров, пешеходов, ГИБДД и дорожных служб. Инструменты должны работать комплексно. Излишних мер здесь быть не может», — заявил он ТАСС.

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Афонский отметил, что существует множество случаев, когда передача информации о водителях врачами в ГИБДД становится необходимой.

«Существуют случаи, когда в течение 10 лет действия медицинской справки, которая дает право управлять транспортным средством, у отдельных граждан могут появиться заболевания, например ухудшение зрения или зависимость, которые станут противопоказанием к вождению», — объяснил депутат.

Кроме того, человек может перенести операцию, в связи с чем у него могут возникнуть противопоказания к управлению автомобилем, что тоже должно быть известно ГИБДД, отметил Афонский.

Кроме того, он добавил, что водители, которые водят автомобиль при противопоказаниях, подвергают опасности себя и других.

«Здесь нужен более тщательный медицинский осмотр. И, безусловно, если такой обмен информацией будет, это пойдет только на пользу безопасности всех участников дорожного движения», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что Минздрав будет автоматически отправлять справки о здоровье водителей, в связи с чем ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие водительских прав в связи с медицинскими показаниями.

По новым положениям при обнаружении у водителя болезни, при которой нельзя управлять транспортным средством, человек будет сразу направлен на медосвидетельствование и ГИБДД сможет автоматически приостановить действие прав такого водителя.

В этот же день российские автоюристы заявили, что это правильное решение, но «только если всё это будет сделано на уровне федерального закона, а не ведомственного».

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