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В «Роскосмосе» сообщили об очистке атмосферы в модуле «Наука»

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в субботу, 31 июля, что в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» выполнена очистка атмосферы.

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«Выполнена очистка атмосферы в МЛМ, взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошел в модуль «Наука». Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее, 30 июля, модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе, не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

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