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Двух дзюдоистов из Грузии отстранили от ОИ за нарушение ограничений из-за COVID

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Двое дзюдоистов из Грузии покинули Токио после того, как их выгнали с Олимпийских игр за нарушение COVID-ограничений. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что дзюдоистов выгнали с Игр за то, что они покинули Олимпийскую деревню, чтобы осмотреть достопримечательности, нарушив тем самым коронавирусные ограничения. Говорится, что спортсмены фотографировались возле Токийской башни с несколькими другими людьми.

Это первый случай с начала Олимпиады, когда спортсмены были лишены аккредитации.

Сообщается, что отстраненные спортсмены — серебряные призеры Олимпийских игра Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.

Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Масанори Такая сказал на брифинге для прессы, что это был «вопиющий случай» нарушения правил, и спортсменам больше не позволено участвовать в Олимпийских играх.

В соответствии с правилами для участников Игр спортсмены могут покидать жилье только для того, чтобы отправиться на официальные игровые площадки и в определенные дополнительные места, которые они указали в своем плане деятельности из списка разрешенных для посещения мест.

Спортсменам запрещается гулять по городу и посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары или тренажерные залы, а также пользоваться общественным транспортом в соответствии с правилами. За нарушение правил возможны предупреждения, временное или постоянное лишение аккредитации и дисквалификация.

Ранее, 29 июля, сборную команду Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх отправили в изоляцию после контакта с зараженным спортсменом. В пресс-службе Национального олимпийского комитета уточнили, что все спортсмены команды «сдали тесты на COVID-19 в соответствии с протоколами национальной олимпийской сборной и ждут результатов».

Ранее, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио выявили еще 17 случаев COVID-19. Положительные результаты дали тесты двух представителей персонала прибывших в страну команд и 14 местных подрядчиков, задействованных в проведении Олимпиады.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. С 12 июля в столице Японии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, напоминает «Спорт-Экспресс».

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