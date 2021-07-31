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Жителя Торжка задержали по подозрению в печати справок о ПЦР-тестах
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Жителя Торжка задержали по подозрению в печати справок о ПЦР-тестах

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Предпринимателя из Торжка в Тверской области подозревают в печати справок о ПЦР-тестах. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба УМВД России по области.

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«В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ОУР МО МВД России «Торжокский» установлен факт незаконного изготовления и сбыта 40-летним предпринимателем из Торжка двух справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Было установлено, что поддельные справки мужчина печатал на принтере в частном доме в деревне в Торжокском районе. Готовые документы передавались клиентам лично из рук в руки за денежное вознаграждение в размере 800 рублей за одну справку.

В ходе проведения обысков сотрудниками полиции были изъяты два системных блока и три цветных принтера.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый дал признательные показания в совершении противоправного деяния. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, 15 июля, в Красноярске руководитель одной из организаций подготовил поддельные документы о результатах ПЦР-тестов на коронавирус, чтобы его сотрудники не проходили обязательную двухнедельную обсервацию перед началом работы на производственном объекте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит один год лишения свободы.

В июле суд в Москве оштрафовал на 20 тыс. рублей мужчину, который продал поддельную справку с отрицательным ПЦР-тестом. Результаты технико-криминалистического исследования подтвердили, что оттиски печатей на документе не соответствуют печатным формам указанной медицинской организации.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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