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Российские дзюдоисты проиграли японцам в полуфинале Олимпиады

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Сборная России по дзюдо в субботу, 31 июля, проиграла команде Японии со счетом 0:4 в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах.

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Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Соперником сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по дзюдо в поединке за бронзу, который состоится позднее в субботу, станет команда Израиля.

Ранее, 29 июля, российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. В поединке, состоявшемся в четверг, 29 июля, он победил грузина Варлама Липартелиани, принеся сборной ОКР 26-ю олимпийскую медаль, пишет «Спорт-Экспресс».

Днем ранее дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 70 кг. В поединке за бронзу Таймазова встречалась с Барбарой Матич из Хорватии.

Соревнования по дзюдо среди смешанных команд впервые появились на чемпионате мира 2017 года. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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