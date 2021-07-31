Российские дзюдоисты проиграли японцам в полуфинале Олимпиады

Сборная России по дзюдо в субботу, 31 июля, проиграла команде Японии со счетом 0:4 в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах.

Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Соперником сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по дзюдо в поединке за бронзу, который состоится позднее в субботу, станет команда Израиля.

Ранее, 29 июля, российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. В поединке, состоявшемся в четверг, 29 июля, он победил грузина Варлама Липартелиани, принеся сборной ОКР 26-ю олимпийскую медаль, пишет «Спорт-Экспресс».

Днем ранее дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 70 кг. В поединке за бронзу Таймазова встречалась с Барбарой Матич из Хорватии.

Соревнования по дзюдо среди смешанных команд впервые появились на чемпионате мира 2017 года. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.