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Свидетель рассказал о деталях убийства девочки полицейским под Самарой

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Телеканалу РЕН ТВ стали известны некоторые подробности жестокого убийства 15-летней школьницы в Самарской области.

Согласно источнику канала, в правоохранительные органы позвонила местная жительница и заявила, что видела, как неизвестный мужчина прижимал к земле девушку, после чего скрылся на белой Toyota. Оперативники обнаружили автомобиль во дворе дома на Партизанской улице. В ходе следствия выяснилось, что около трех лет назад собственник машины Михаил К. передал ее мужу своей дочери — подполковнику полиции Антону Безчетвертеву.

Ранее в пятницу, 30 июля, стало известно, что подозреваемого Безчетвертева допрашивают следователи. Уволенный из полиции в этот же день подполковник, как отмечается, признал вину частично и заявил, что сначала случайно сбил девочку на авто.

После этого он поехал к озеру и утопил в нем прицеп от автомобиля, который уже подняли на берег. В прицепе были найдены окровавленные предметы одежды.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ножевых ран и другие телесные повреждения.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что экс-полицейский является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.

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