Прямой эфир
Наука
Космонавты на МКС открыли люк в модуль «Наука»
Общество
Вузам разрешили включать в программы дисциплины по киберспорту
Туризм
На Кипре ввели новые ограничения по COVID-19 для туристов
Мир
ЕС пригрозил Минску санкциями из-за пропуска мигрантов
Наука
«Роскосмос» сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС
Экономика
Минэнерго попросило правительство запретить экспорт бензина
Общество
В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием 3 тыс. зрителей
Авто
Патрульные машины ГИБДД оборудуют камерами для выявления нарушителей

Рогозин назвал преимущество российского «Союза» перед кораблями США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полет на российском корабле «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) занимает три часа, американские корабли не могут достичь такой же скорости полета. Об этом 30 июля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Полетели самураи: «Роскосмос» повезет японцев на орбиту
SpaceX обещает доставить желающих сразу к Луне

«Ни один американский корабль не может себе позволить такие скорости, такое удобство для людей», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, сейчас планируется сократить время полета до МКС с трех часов до полутора.

Существуют несколько схем по полету с Земли до МКС. По трехчасовой, когда корабль делает два оборота вокруг Земли, летали только несколько «Прогрессов М» и два «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года — 3 часа 3 минуты. Короткие схемы позволяет быстрее и комфортнее добраться до МКС, а также сокращают негативные воздействия на организм.

Ранее в пятницу Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля МКС намечен на 24 ноября. Речь идет о запуске узлового модуля «Причал».

Рогозин добавил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

Днем ранее модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

С успешной стыковкой Рогозина поздравил основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск и американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для «Науки».

МЛМ был разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

В «Науке» располагаются спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором European Robotic Arm (ERA).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021