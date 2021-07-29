Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой модуля «Наука» с МКС

Основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск 29 июля поздравил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с успешной доставкой модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС).

«Мои поздравления!» — написал Маск в Twitter-аккаунте Рогозина в ответ на сообщение об успешной стыковке модуля.

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA в четверг также поздравило российских коллег с успешной стыковкой модуля «Наука».

В четверг стало известно, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к МКС. МЛМ в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — «Звезда».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет «Науки» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для «Науки».

МЛМ был разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

В «Науке» располагаются спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором European Robotic Arm (ERA).