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Хуснуллин поручил достроить трассу «Таврида» раньше срока

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 30 июля поручил сдать последний участок трассы «Таврида» в Крыму раньше срока.

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«Я могу сказать, что подрядчик ВАД — один из лучших. И, когда я дал поручение закончить раньше контрактного срока, это не просто так. Они имеют такую возможность, опыт, знания. Вопрос с финансированием, мы договорились, что мы решим, если они будут строить быстрее, мы денег на дополнительное финансирование найдем», — сообщил Хуснуллин журналистам.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дорогу намерены достроить к 2023 году.

Весной текущего года сообщалось, что правительство России выделило 100 млрд рублей на развитие дорог. Из них 10,5 млрд рублей будут направлены на модернизацию автодорожной инфраструктуры Крыма. Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса «Таврида» и Крымский мост.

В январе 2021 года автомобильная трасса «Таврида» (Керчь–Симферополь–Севастополь) была включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Трассе присвоили наименование А-291.

В августе 2020 года в Крыму состоялось торжественное открытие автомобильного движения на новых участках трассы «Таврида». Президент России Владимир Путин не только осмотрел дорогу с вертолета, но и лично проехал по ней за рулем «Ауруса».

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