Правительство выделило 100 млрд рублей на развитие дорог

Правительство России выделило 100 млрд рублей на развитие дорог, сообщил 1 марта в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, развитие дорог важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей малых городов и сел.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе бóльшую часть — 70,5 млрд рублей — в этом году», — приводит слова Мишустина сайт правительства.

Отмечается, что кабмин также продолжит модернизацию автодорожной инфраструктуры Крыма. Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса «Таврида» и Крымский мост. Дополнительно республика получит 10,5 млрд рублей.

«Это позволит привести в порядок свыше 330 км дорог. Улично-дорожная сеть должна стать современной и качественной», — обратил внимание глава кабмина.

Руководители субъектов должны полностью и в срок реализовать все работы по строительству и ремонту дорог, чтобы люди увидели результаты работы, заключил премьер-министр.

Как сообщалось накануне, Самарской области из федерального бюджета дополнительно выделят 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Решение приняли на заседании правительства России.