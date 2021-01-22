«Таврида» стала трассой федерального значения

Автомобильная трасса «Таврида» (Керчь–Симферополь–Севастополь) включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится 22 января в сообщении на сайте правительства.

Трассе присвоят наименование А-291. «Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие», — говорится в сообщении.

Это поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность Крыма. Финансирование ремонтов трасс федерального значения проводится из федерального Дорожного фонда.

В августе 2020 года в Крыму состоялось торжественное открытие автомобильного движения на новых участках трассы «Таврида». Президент России Владимир Путин не только осмотрел дорогу с вертолета, но и лично проехал по ней за рулем «Ауруса».

Полное завершение строительства трассы было запланировано на 2023 год, но в конце июля 2020 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев допустил завершение строительства на год ранее — в 2022 году.