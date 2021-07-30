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ЕС начал готовиться к глобальной катастрофе

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Европейская комиссия создала руководство, в соответствии с которым предприятия должны заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики, чтобы подготовиться к надвигающейся глобальной катастрофе. Об этом 29 июля сообщало агентство Reuters.

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Отмечается, что наводнения, обрушившиеся на северо-запад Европы в этом месяце, усилили опасения по поводу того, что даже в одних из самых богатых стран мира инфраструктура плохо подготовлена ​​к изменению климата.

В соответствии с требованиями застройщики автомобильных и железных дорог, а также электростанций должны обеспечить их надежность при наводнениях и засухах.

Так, разработчики новых инфраструктурных проектов должны оценить, с какими рисками, сопряженными с климатом, может столкнуться их проект в ближайшие годы. В случае выявления значительных рисков разработчик должен изменить дизайн проекта. Это может включать изменение конструкции, чтобы справиться с высокими температурами, или создание систем аварийного реагирования на наводнения.

Целью Еврокомиссии является обеспечение того, чтобы мосты, железные дороги и электростанции могли противостоять воздействиям более нагревающейся на фоне глобального потепления планеты.

Ранее, 17 июля, на восток Франции обрушилось сильное наводнение. В департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

15 июля в результате мощных ливневых дождей началось наводнение в Валлонии, южном регионе Бельгии. За сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной выхода из берегов притоков Рейна рек Ар и Мозель, а также небольших рек Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. В результате стихии несколько городов оказались заблокированы. Около 200 тыс. человек остались без света.

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