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Биолог из США оценила передачу властям штатов права на обязательную вакцинацию

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала «Известиям» об ужесточении риторики относительно обязательной вакцинации в США.

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Накануне президент США Джо Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер.

«Сейчас федеральная власть в США практически никаких централизованных решений в отношении эпидемии не принимает. Это максимально безопасная линия для федерального правительства, потому что граждане будут недовольны местными властями, а не центральными», — сказала Баранова.

В США существует большая поляризация между сторонниками и противниками вакцинации, подчеркнула Анча Баранова. Сторонники вакцинации рассматривают противников, как источник повышенной опасности. С другой стороны многие из не желающих вакцинироваться подвержены теориям заговоров.

«Очень важно, как всю информацию донесут до людей, чтобы кампания по вакцинации не застопорилась», — сказала Баранова.

В США к 29 июля первую дозу вакцины получили 189,9 млн человек (57,2% населения страны), полный курс вакцинации прошли 163,8 млн человек (49,4%).

В начале пандемии президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в стране устанавливают регионы и на местах при необходимости принимаются решения о вводе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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