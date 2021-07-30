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Теннисистка Веснина прокомментировала выход в финал Олимпиады

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Российская теннисистка Елена Веснина, которая в паре с Асланом Карацевым одержала победу над соперниками из Сербии, прокомментировала 30 июля выход россиян в финал Олимпиады.

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Сразятся за золото Веснина и Карацев с парой других россиян — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

«Русский финал — это круто! Как теперь будем общаться до финала с Настей [Павлюченковой] и Андреем [Рублевым]? Отлично будем общаться. Будем друг друга поздравлять», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день Веснина и Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Павлюченкова и Рублев 30 июля победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, 13:11. Таким образом теннисисты независимо от результата принесут золото и серебро сборной ОКР в этой дисциплине.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не ожидал русского финала в миксте.

«Закалились наши ребята. Сейчас они в хорошей форме. Кто фаворит? Разве можно об этом говорить? Наши же играют, не будем об этом говорить», — сказал Тарпищев.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов победил спортсмена из Франции Уго Умбера в 1/4 финала одиночного мужского турнира на ОИ. Спортсмен одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

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