Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержу малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес столицы получит 1 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19, еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты. Об этом сообщает в пятницу, 30 июля, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«1 млрд рублей выделили из городского бюджета на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Речь идет о субсидиях на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции <...> и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что субсидия на компенсацию затрат для профилактики COVID-19 составит не более 15 тыс. рублей на организацию или индивидуального предпринимателя, тогда как подобная субсидия на обеспечение средствами индивидуальной защиты не превысит 6,5 тыс. рублей на одного сотрудника.

Вместе с тем отмечается, что для получения субсидий организации должны относиться к перечню пострадавших от пандемии отраслей. Перечень таких организаций определит департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Прием заявок начнется 1 сентября.

Для того, чтобы получить субсидии, представители бизнеса должны будут выполнить требование о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать санитарные ограничения.

Вместе с тем уточняется, что еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Решение о продлении до 31 декабря программы предоставления льготных стабилизационных кредитов было принято правительством Москвы после обращения бизнес-сообщества, говорится в сообщении.

Собянин также подписал указ, согласно которому обязательное требование о ношении перчаток в общественных местах в Москве отменяется. При этом он подчеркнул, что использование масок для защиты органов дыхания в столице по-прежнему остается обязательным.

С 12 июля в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий для бизнеса. Предприниматели, в частности, смогут возместить расходы за участие в выставках, продвижение товаров и услуг в интернете, комиссии при использовании сервисов по доставке еды и работу с маркетплейсами.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса для поддержки бизнеса была утверждена программа из 14 городских субсидий и грантов. По итогам минувшего года самыми востребованными стали субсидии для франчайзи, участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

Спустя год финансовую поддержку расширили. Теперь можно возместить расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу). В целом московскому бизнесу в этом году доступно 17 субсидий и грантов.