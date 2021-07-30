Лучница Осипова завоевала серебро в личном первенстве на ОИ

Российская лучница Елена Осипова в пятницу, 30 июля, завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Спортсменка принесла сборной ОКР 32-ю медаль Игр.

Россиянка уступила сопернице из Южной Кореи Ан Сан со счетом 5:6. Как отмечает «Спорт-Экспресс», в матче за бронзу итальянка Лусилла Боари победила американку Макензи Браун.

Ранее в этот день российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал ОИ, гарантировав сборной ОКР минимум серебро. Встреча завершилась со счетом 45:38 в пользу россиян.

Также 30 июля российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен показал результат 1.53,27.

Сейчас сборная ОКР находится на четвертом месте в медальном зачете. Россияне завоевали 10 золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.