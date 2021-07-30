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Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио

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Российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал Олимпийских игр в Токио, гарантировав сборной ОКР минимум серебро.

Уколы на совесть: рапиристки героически выиграли командное первенство
Дебютантка Игр Марта Мартьянова фехтовала с травмой и стала олимпийской чемпионкой

Встреча состоялась в пятницу, 30 июля, и завершилась со счетом 45:38 в пользу россиян. От сборной ОКР выступили Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, а также запасной Сергей Ходос, пишет «Спорт Экспресс».

Теперь в финале соревнований россияне встретятся со спортсменами из Японии. Борьба за олимпийское золото начнется в пятницу в 13:30 мск.

Накануне россиянки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу в финале командного турнира рапиристок на Олимпиаде. Они победили француженок со счетом 45:34 и выиграли олимпийское золото.

При этом 22-летняя Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на боль, спортсменка сумела продолжить выступлени.

После соревнований министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Мартьянова является настоящей героиней.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпиаде — это результат работы последних пяти лет.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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