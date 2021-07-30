Трудовые книжки нового образца начнут использовать в России с 2023 года

В России трудовые книжки нового образца начнут использоваться с 1 января 2023 года, однако документы старого формата останутся действительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в пятницу, 30 июля, пресс-служба кабмина.

«С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, — они также будут действительны», — указано в пояснительной записке к постановлению.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек поручено Министерству финансов. Кроме того, ведомство займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.

В пресс-службе также уточнили, что ранее Министерство труда и социальной защиты внесло коррективы в форму бланка трудовой книжки, а также изменило инструкции по ведению и хранению документа. Помимо этого, с прошлого года работники могут выбирать между бумажной и электронной версиями документа.

В марте в силу вступил закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России для включения в индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Он позволит не потерять стаж тем людям, которые переходят на электронные трудовые книжки.

В том же месяце сообщалось, что Минтруд России актуализирует правила ведения трудовых книжек. Как рассказали в министерстве, в последний раз изменения в правила ведения трудовых книжек вносились в 2013 году и сейчас необходимо их актуализировать. При этом отмечалось, что изменения будут носить технический характер.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки подписал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.