Минтруд намерен актуализировать порядок ведения трудовых книжек

Министерство труда и социальной защиты России актуализирует правила ведения трудовых книжек, сообщили в пятницу, 5 марта, в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, в последний раз изменения в правила ведения трудовых книжек вносились в 2013 году и сейчас необходимо их актуализировать.

Изменения будут носить технический характер. Так, предлагается исключить такие устаревшие требования, как необходимость скреплять книгу (журнал) ведения и хранение трудовых книжек сургучной печатью; ведение отдельной личной карточки, в которой сотрудник расписывается, подтверждая, что он ознакомлен с содержимым его трудовой книжки. Печать работодателя или кадровой службы предлагается проставлять только при ее наличии.

Кроме того, вместо 10 страниц в трудовой книжке теперь будет 14, также уменьшится количество страниц для сведений о награждении — с 10 до семи.

«В случае принятия нового порядка имеющиеся у работников трудовые книжки старого образца будут действительны без ограничения срока. Обновленные трудовые будут выдаваться с 2023 года для тех, кто не переходил на электронные трудовые книжки, если прежняя трудовая книжка закончилась, потерялась или по каким-то причинам пришла в негодность», — добавили в министерстве в беседе с ТАСС.

27 февраля сообщалось, что Минтруд задумался о введении в России трудовых книжек нового образца с 1 января 2023 года.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки подписал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.