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В России могут появиться новые трудовые книжки

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Трудовые книжки нового образца могут ввести в России с 1 января 2023 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на документы, подготовленные в Министерстве труда и соцзащиты.

Не для печати: Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот
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По информации издания, при оформлении трудовой книжки нового образца в документ будут вносить следующие сведения о сотруднике: ФИО, дату рождения, образование, профессию, специальность.

Работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если это его основная занятость. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся в трудовую книжку при условии ее предоставления работодателю.

В документ нового образца внесут сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении. Как отмечается, также в документе укажут основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.

В декабре прошлого года сообщалось, что заявление о переводе трудовой книжки в электронный формат подали 4,2 млн человек.

В июле почти 30% россиян заявляли о желании оформить электронную трудовую книжку вместо бумажной.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки подписал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

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