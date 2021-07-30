Пловец Рылов ответил на слова американца Мёрфи о «нечистом» заплыве

Российский пловец Евгений Рылов заявил, что никогда не принимал допинг. Так он прокомментировал высказывание американского спортсмена Райана Мёрфи, допустившего, что состоявшийся 30 июля заплыв на дистанции 200 м на спине мог быть «нечистым».

Российский пловец в пятницу завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

«Никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», — приводит «РИА Новости» слова Рылова.

В своем Instagram пловец написал, что пообщался с американцем и не имеет к нему претензий.

«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Мёрфи в свою очередь подчеркнул, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения. Спортсмен поздравил призеров заплыва, назвав их талантливыми пловцами. Он также отметил, что общался с исполнительным директором Международной федерации плавания (FINA), где стороны обсудили необходимые для прояснения ситуации вопросы.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов указал, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.