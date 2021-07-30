Прямой эфир
Общество
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
Экономика
За полгода почти 300 тыс. семей взяли ипотеку с господдержкой
Мир
В NASA после стыковки «Науки» обрадовались сохранности батарей МКС
Экономика
Рабочий погиб на руднике в Красноярском крае
Спорт
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля
Спорт
Американский пловец Мерфи усомнился в чистоте заплыва с Рыловым
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ
Сюжет:

Американец Мёрфи призвал не считать его слова в адрес Рылова обвинениями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский пловец Райан Мёрфи, уступивший олимпийское золото россиянину Евгению Рылову в заплыве на дистанции 200 м на спине, заявил в пятницу, 30 июля, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения.

Ранее в этот день Мёрфи допустил, что соревнование, в котором Рылов одержал победу, могло быть не чистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

«Искусство возможно без допингов и алкоголя»
Актер Никита Ефремов — о пагубных зависимостях, реакции на трагедию с участием отца и стрессе во время самоизоляции

«Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка [Гринбанка, получившего бронзу], они проделали невероятную работу, они оба — очень талантливые пловцы», — приводит «Спорт-Экспресс» слова американского спортсмена.

Мёрфи также отметил, что общался с исполнительным директором FINA, где стороны обсудили необходимые для прояснения ситуации вопросы.

«Я сказал о том, что FINA должна быть более транспарентной с точки зрения финансирования и контролем за допингом. Он согласился», — уточнил спортсмен.

В свою очередь, исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов подчеркнул в тот же день, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

Российский пловец в пятницу завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин, комментируя победу Рылова, подчеркнул, что тот долго к этому шел, не раз доказывая, что у него самый сильный результат в мире, пишет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021