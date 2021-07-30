Американец Мёрфи призвал не считать его слова в адрес Рылова обвинениями

Американский пловец Райан Мёрфи, уступивший олимпийское золото россиянину Евгению Рылову в заплыве на дистанции 200 м на спине, заявил в пятницу, 30 июля, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения.

Ранее в этот день Мёрфи допустил, что соревнование, в котором Рылов одержал победу, могло быть не чистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

«Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка [Гринбанка, получившего бронзу], они проделали невероятную работу, они оба — очень талантливые пловцы», — приводит «Спорт-Экспресс» слова американского спортсмена.

Мёрфи также отметил, что общался с исполнительным директором FINA, где стороны обсудили необходимые для прояснения ситуации вопросы.

«Я сказал о том, что FINA должна быть более транспарентной с точки зрения финансирования и контролем за допингом. Он согласился», — уточнил спортсмен.

В свою очередь, исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов подчеркнул в тот же день, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

Российский пловец в пятницу завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин, комментируя победу Рылова, подчеркнул, что тот долго к этому шел, не раз доказывая, что у него самый сильный результат в мире, пишет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.